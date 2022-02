José Carlos Pereira recebe vacina contra a covid-19

José Carlos Pereira já recebeu a vacina contra a covid-19. O ator tem estado na linha da frente de combate ao novo coronavírus no Centro Hospitalar do Médio Tejo.

O também médico foi vacinado com a primeira dose a 6 de janeiro. Já a segunda dose da vacina foi administrada a 27 de janeiro. No perfil de Instagram, José Carlos Pereira revelou a boa-nova.

“Vacina feita!” pode ler-se na fotografia que o ator publicou do seu boletim médico que comprova a vacinação.

O intérprete está prestes a ser pai do primeiro filho em comum com a namorada, Inês de Gois. Em setembro do ano passado, o ator anunciou a novidade, revelando o sexo do bebé.

Recorde-se que este será o segundo filho de José Carlos Pereira, uma vez que já é pai de Salvador, que nasceu durante a relação terminada com a empresária Liliana Aguiar.