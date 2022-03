José Carlos Pereira pede aos fãs que ajudem as vítimas das explosões no Líbano

José Carlos Pereira pediu, este sábado, aos seguidores que ajudassem da maneira possível as vítimas das explosões que aconteceram no Líbano.

O ator alertou as pessoas, no perfil de Instagram, para a situação que se está a viver em território libanês, indicando a Dr. Andreia Castro que está a trabalhar para enviar ajuda aos afetados.

“Todos sabemos o que se passou no Líbano, em particular em Beirute, e estamos neste momento a recolher fundos para enviarmos um contentor com bens de primeira necessidade para este país que tanto necessita da nossa ajuda”, explicou, através de um vídeo colocado no InstaStories.

“Vinha apelar aqui à vossa solidariedade para que possam ajudar”, concluiu.

