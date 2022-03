José Castelo Branco acusa TVI de incentivar agressão de Zezé Camarinha

José Castelo Branco acusou a TVI de incentivar Zezé Camarinha a ter um comportamento agressivo durante o “reality show” “Casa dos Segredos – Luta pelo Poder”, em 2015.

O “socialite” esteve à conversa com uma ex-concorrentes deste tipo de formato, Andreia Silva. Durante o direto no Instagram em que participaram mais duas influenciadoras digitais, José Castelo Branco fez acusações sobre a TVI.

“Entrei estupidamente, a minha mãe não queria, foi antes de a minha mãe morrer. Ela dizia sempre: tudo menos um programa onde estivesse uma determinada pessoa. A minha mãe já estava numa espiritualidade muito elevada. Eu aceitei, e realmente aconteceu uma coisa trágica que ainda hoje estou marcado. Parti o pé de uma forma tão grande, tão violenta”, começou por lembrar.

“Depois tive aquela cena incentivada do senhor aí do Algarve, como sabe… Ele foi picado para fazer aquilo e metia diretores, metia apresentadores e metia não sei quê… Portanto”, acrescentou, referindo-se a Zezé Camarinha.

O marido de Betty Grafstein criticou ainda os restantes “reality shows” em que participou: “O ‘Circo das Celebridades’ foi o que menos gostei. Não gostava porque não era grande fã do dono do circo. Ele fazia-me imenso ‘bullying’. As câmaras não mostravam, mas sempre que ele podia, tinha a mania que era macho e eu odeio isso. Porque um macho quando é bem resolvido, é bem resolvido, não tem esses problemas. Quando as pessoas são homofóbicas há ali qualquer coisa… Depois, mais tarde, vim a saber de algumas coisas, mas não interessa”.