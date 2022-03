José Castelo Branco afirma que foi convidado para a festa na Casa Branca

José Castelo Branco afirmou, esta quarta-feira de manhã, que foi convidado para ir à festa do vencedor das eleições na Casa Branca, nos Estados Unidos.

O socialite marcou presença no matutino “Você na TV!” (TVI) para conversar com Manuel Luís Goucha durante a rubrica “Crónica Social”, com os comentadores Flávio Furtado, Cinha Jardim e Noélia.

Quando questionado sobre as eleições norte-americanas, José Castelo Branco contou que já foi convidado para a festa de vitória.

“Até eu fui convidado para ir para a festa da Casa Branca. […] Entretanto, convidaram-me e eu disse que só viajava em primeira classe ou de jato privado”, disse o marido de Betty Grafstein.