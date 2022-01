José Castelo Branco deixa elogios à namorada do filho: “Estou tão orgulhoso de ti”

José Castelo Branco deixou, este domingo, 17 de outubro, vários elogios à namorada do filho Guilherme, Elsa, mostrando-se orgulhoso por esta carregar o seu neto.

O “socialite” fez questão de partilhar, no perfil de Instagram, uma fotografia da companheira do filho, com um testemunho em que admitiu publicamente estar “orgulhoso”.

“Estou tão orgulhoso de ti. Parabéns, Elsa, por carregares o sangue do meu sangue. Que Deus abençoe!” pode ler-se na legenda de uma imagem em que Elsa surge com a barriga saliente.

Diversos internautas juntaram-se para enviar mensagens de parabéns a José Castelo Branco. “Parabéns! Sou avó e é maravilhoso… Um amor infinito. Um abraço!” comentou um seguidor. “Parabéns a toda família” atirou outro.