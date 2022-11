José Castelo Branco está impedido de entrar na própria casa

José Castelo Branco está impedido de entrar na sua casa, um palacete de que é dono em Sintra.

A notícia foi avançada pela revista “Nova Gente”, que adianta ainda que o “marchand” d’art será mais uma das vítimas de Pedro Pico, “socialite” e empresário que dá corpo à “drag queen” “Teresa Al Dente”.

De acordo com a publicação, Pedro Pico, que também participou no “reality show” “Big Brother Famosos”, na TVI, acordou com José Castelo Branco a realização de um espetáculo inovador na casa do “marchand” d’art e de Betty Grafstein, porém, esse nunca se realizou.

A notícia refere que Pedro Pico está a viver nesse palacete, em Sintra, desde 2021 e que não deixa José Castelo Branco entrar.

Tudo começou em abril do ano passado quando Pedro Pico anunciou que ia estrear um espetáculo imersivo com José Castelo Branco. “Ele tinha dito que não queria fazer daquilo um aluguer temporário, mas fez um AL [alojamento local]. O Zé nem sequer sabe em que estado é que a casa está. O Pedro mudou as fechaduras todas, meteu um sistema de alarme novo e não o deixa entrar”, referiu uma fonte à revista “Nova Gente”.

A mesma fonte adiantou ainda que José Castelo Branco “quer ir ver como estão as coisas dele, como estão as obras de arte que tem lá em casa, como está o guarda-roupa avaliado em milhares de euros e não pode”.

Recorde-se que Pedro Pico já se viu envolvido em polémicas que envolvem exploração, violência verbal e alegados maus-tratos a funcionários.