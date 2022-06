José Castelo Branco falta a julgamento por furto de perfume e acaba multado

José Castelo Branco faltou ao julgamento por furto de um perfume no aeroporto de Lisboa, em dezembro de 2019. A ausência valeu uma multa de 204 euros ao “marchand” de arte.

O “socialite” está acusado de furtar o perfume Dior Absolute Blooming, no valor de 116 euros. O julgamento já tinha sido adiado três vezes por falta de comparência de José Castelo Branco, que avisava o tribunal, o que não aconteceu na última sessão.

O julgamento conta com o testemunho dos agentes da PSP que detiveram José Castelo Branco no aeroporto e das duas promotoras que deram pelo desaparecimento e localizaram o perfume na mala do arguido.

A próxima sessão está agendada para dia 14 de junho e caso José Castelo Branco volte a faltar será multado mais uma vez, depois dos 204 euros aplicados.