José Castelo Branco junta-se à luta contra o racismo

José Castelo Branco juntou-se à luta contra o racismo e, nas redes sociais, manifestou-se sobre o tema.

O “marchand d’arte” quis explicar que “somos todos filhos do mesmo Deus” e partilhou na conta de Instagram uma montagem de duas fotografias que mostram três ovos com cores diferentes no exterior e iguais no interior.

“Racismo em Portugal? Não obrigado! No desporto? Pior! Somos todos filhos do mesmo Deus”, escreveu o “socialite” na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/B8vhQ-KneaZ/

A fotografia é partilhada após o jogador do FC Porto Marega ter abandonado o relvado na sequência de comentários racistas de que foi alvo no Estádio D. Afonso Henriques, este domingo, no jogo com o Vitória Sport Club.

