José Castelo Branco oferece presente especial a Cristina Ferreira

José Castelo Branco esteve esta quarta-feira, 1 de maio, no “Dois às 10” e presenteou Cristina Ferreira com um ramo de flores e uma mensagem especial.

O socialite esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, a quem ofereceu um ramo de flores. O presente vinha acompanhado com uma mensagem especial, que a apresentadora fez questão de ler no final do matutino.

“De diva para diva. Flores representam a vida, o amor e a amizade. Hoje é o 1.º de Maio, e o dia de São José Operário, e comprovaste ao mundo que com muito trabalho, dedicação e resiliência tudo é possível”, escreveu José Castelo Branco.

“Tenho orgulho pela mulher que tenho o prazer de dizer amiga e assumidamente sofisticado, decidi encomendar o mais conceituado e elegante conceito de bom gosto. Voilá, mon chéri. Adoro”, acrescentou.