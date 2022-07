José Cid sai em defesa do cantor: “Je suis Abrunhosa”

José Cid saiu, este fim de semana, em defesa do colega e cantor Pedro Abrunhosa, que foi criticado pela Embaixada Rússia depois de ter cantado contra Vladimir Putin.

Mais um episódio na controvérsia que envolve Pedro Abrunhosa, as críticas ao presidente russo Vladimir Putin e a resposta da embaixada russa: depois do Ministério dos Negócios Estrangeiros ter defendido o músico, desta vez foi José Cid a mostrar-se solidário com Pedro Abrunhosa.

“Aqui fica a minha solidariedade com a atutude do Pedro Abrunhosa. Ele tem todo o direito, como objetor de consciência, de acusar em palco o governo russo por aquilo que está a acontecer na Ucrânia”, começou por referir José Cid num vídeo publicado nas redes sociais, com o título “Je suis Abrunhosa”.

“Também eu tenho no meu concerto uma imagem em que aparece Vladimir Putin, entre outras imagens. Esse tema chama se ‘De ditadores está o inferno cheio’ e não vou permitir que alguém se permita a tentar calar-me”, acrescentou.

“Parabéns, Pedro Abrunhosa, estou contigo incondicionalmente e com certeza que todos os teus colegas te respeitam. Muito obrigado por aquilo que fizeste”, concluiu José Cid.