José Condessa abre sobrolho durante partida de padel

José Condessa sofreu um pequeno percalço a praticar desporto nesta quarta-feira, 24 de novembro, que lhe valeu um ferimento no sobrolho.

O ator, de 24 anos, partilhou o momento com os seus seguidores através do seu perfil de Instagram. O intérprete encontrava-se numa partida de padel quando o acidente ocorreu. José Condessa publicou duas imagens onde evidencia o ferimento e na legenda deixou a explicação sobre o que realmente aconteceu.

“Por que é que ninguém me avisou que padel é um jogo perigosíssimo? Tantos anos a jogar futebol e tinha logo de abrir o sobrolho pela primeira vez a jogar padel”, escreveu.

Na caixa de comentários vários foram os seguidores que reagiram ao pequeno contratempo do ator. “Agora já ficas avisado! As melhoras”, “Ahahhahah não aguentoooo” ou “Um novo look para a próxima novela”, são algumas das mensagens escritas pelos internautas.

Recorde-se que José Condessa integrou o elenco da novela “Bem me Quer”, da TVI.