José Condessa admite “vazio” por deixar o Brasil

De regresso a Portugal depois de gravar, no Brasil, a novela “Cacau”, José Condessa admitiu que sentiu um “vazio”.

Depois de algumas semanas a gravar a novela “Cacau” no Brasil – onde parece ter ultrapassado o final de namoro com Bárbara Branco -, José Condessa está de regresso a Portugal, não sem antes sentir saudades de terras de Vera Cruz.

“Há um vazio grande quando saímos do Brasil, principalmente porque ele não sai de nós. Nem nós queremos que ele saia”, disse nas redes sociais.

“Há três anos saí do Brasil sem me despedir porque não sabia que não ia voltar, e por isso ficou uma saudade que durou este tempo todo e que, por mais que a evitasse olhar de frente, sentia”, referiu, a propósito da novela brasileira para a qual tinha sido escalado.

“Voltei agora e custa descrever o que senti durante estes dias. Tive a sorte de ir para trabalhar em algo bonito e especial com pessoas bonitas e especiais. Estes dias foram mais uma vez a prova que o Brasil que trago no coração existe. Abraçar e ser abraçado, pela natureza, pela comida, a música, a luz, os olhos, as ruas e os seus animais, as trilhas, as águas, a energia não visível mas que se sente e as pessoas… principalmente as pessoas”.

“Estive no lugar onde tinha de estar, e durante o tempo que tinha de ser. E que que foi voltar e partilhar este regresso com pessoas de coração bom”, acrescentou José Condessa.

“Não sei se noutra vida tive a sorte de viver mais o Brasil, mas sei que nesta continuo apaixonado”, rematou o ator.