José Condessa agradece a Matilde Reymão: “Minha amiga e parceira de aventura”

Formam par romântico na nova telenovela da TVI, “Cacau”, e, através das redes sociais, José Condessa deixou uma mensagem especial a Matilde Reymão.

“Cacau” estreou há cerca de duas semanas, mas já tem amealhado vários fãs. Na nova telenovela da TVI, José Condessa e Matilde Reymão formam par romântico, mas, após 19 episódios, o casal ainda não tinha dado o primeiro beijo.

A cena foi para o ar esta sexta-feira, 9 de fevereiro, e, nas redes sociais, o ator fez questão de assinalar o momento com uma mensagem especial: “Sei que estão todos à espera deste momento deste o primeiro dia da nossa ‘Cacau’”, escreveu.

“Não me lembro de uma novela em que esperássemos 19 episódios pelo primeiro beijo do casal protagonista. Mas como já perceberam não gostamos de fazer as coisas como já se fez, queremos fazer mais e melhor todos os dias. Esta cena é mais uma em que uma equipa incrível se dedicou, como sempre, para levar a melhor ficção nacional até vocês. Temos feito isso desde o dia um”, continuou.

“Um obrigado gigante a esta minha amiga e parceira de aventura que tem sido incansável e que me tem aturado muito. Sei o quanto tens lutado por esta nossa ‘Cacau’. Mereces todos os aplausos! Beijos. Espero que gostem”, rematou.