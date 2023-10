José Condessa dedica prémio: “Este é para ti”

Vencedor do Globo de Ouro de melhor ator na categoria de ficção, José Condessa dedicou o prémio a uma pessoa especial: a avó.

No último domingo, 1, José Condessa levou para casa um Globo de Ouro. O jovem, de 26 anos, venceu o prémio de melhor ator na categoria de ficção, pelo seu trabalho na série da RTP “O Crime do Padre Amaro”.

Nas redes sociais, o intérprete aproveitou para agradecer e falar a propósito da vitória. “Foi uma noite de muitas emoções. Um turbilhão que com o tempo sinto que vou ser capaz de processar. Mas sei desde já que foi belo e memorável”, começou por escrever.

“Há algo que não me sai da cabeça desde ontem: a memória de entrar em palco de mão dada ao meu pai com cinco anos de idade. E depois disso lembro-me que apesar de tudo estar diferente, de eu e o mundo à minha volta estarmos diferentes, nada mudou. Apesar de o exterior ser outro, o que vai cá dentro, o que me move, é igual. Passados 20 anos continuo a ser movido pela mesma motivação que me fazia subir ao palco com o meu pai, o amor”, assinalou.

De seguida, fez os agradecimentos. “Muito obrigado pelo carinho que tenho recebido em tantas mensagens. Aos meus pais, avô, irmãos, sobrinhos, família, obrigado. Aos meus amigos, que são abraço, obrigado. Obrigado ao Carlos Avilez por ser meu mestre e amigo a quem devo tanto. Ao Leonel por me confiar este papel de olhos fechados e comigo ter sonhado este Amaro. A todo o elenco e equipa do ‘Crime do Padre Amaro’ que trago no coração. À Rita que é parte de mim, e à Isabel. Aos meus colegas que tenho a sorte de serem amigos e que muito admiro e gosto, foi muito bonito estar nomeado a vosso lado. Obrigado, Albano Jerónimo, José Raposo, João Jesus e Miguel Raposo”.

Por fim, terminando a mensagem, dedicou o Globo de Ouro a uma pessoa que lhe é especial: a avó. “E por fim à minha avó por continuar tão viva em mim que chego, enquanto me questiono se não é sonho por ser tão real, a agradecer-lhe tudo o que tem feito por mim e o colo que me dá. Este é para ti”.