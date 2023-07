José Condessa diverte-se em Ibiza com os amigos

Após ter participado na iniciativa “Passaporte Lisboa”, José Condessa rumou até Ibiza, Espanha, e partilhou uma fotografia com os amigos.

José Condessa recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia com amigos em Ibiza, Espanha, local escolhido para passar férias: “Equipa reunida para férias”, escreveu o ator na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, vários cibernautas reagiram. “O significado de tanto faz”, “Lindos”, “Só brasas” e “Até queima os olhinhos” são alguns dos exemplos.

José Condessa está com Ruben Dias, central do Manchester City e ex-namorado de April Ivy, que esteve presente no casamento de Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz, que decorreu este sábado, 1 de julho, no Douro.

Recorde-se que José Condessa fez, também, parte do “Passaporte Lisboa”, iniciativa que tem como objetivo enaltecer “a divulgação dos atores nacionais além fronteiras”. Além de Condessa, Ângelo Rodrigues, Bárbara Branco, Carlota Crespo, David Medeiros, Joana Santos, Nuno Nolasco e Rui Maria Pêgo foram alguns dos atores selecionados.