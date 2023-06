José Condessa e Cristina Ferreira presos na Madeira após voos cancelados

José Condessa, Cristina Ferreira e outros famosos viajaram para a Madeira, onde decorreram os Emmy Awards, mas tiveram os voos de regresso cancelados.

Na quinta-feira, 22 de junho, várias figuras públicas voaram até à ilha da Madeira, onde marcaram presença na semifinal da 51.ª edição dos International Emmy Awards.

Após o evento, os presentes tencionavam voltar à capital, mas, devido as más condições meteorológicas, viram os voos cancelados.

“Ponto da situação: Talvez se vá de barco. Os voos foram todos cancelados. Continuamos na Madeira”, escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais.

José Condessa também assinalou o momento, através de um vídeo onde surgia ao lado de Diogo Valsassina: “Estamos presos na ilha. O que um gajo faz? Dá mergulhos e bebe ponchas. Há vidas piores”, brincou.

Recorde-se que várias personalidades dos três canais generalistas – RTP, SIC e TVI – esqueceram as rivalidades e mostraram-se animadas durante a semifinal dos Emmy Awards, os prémios de televisão mais importantes do mundo.

No primeiro dia do evento, Cristina Ferreira elegeu um vestido da marca Stella McCartney, no valor de mais de três mil euros, para desfilar na passadeira vermelha.