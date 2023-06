José Condessa é o próximo convidado do “Conta-me”. Saiba mais sobre o protagonista de “Rabo de Peixe”

É a estrela do momento. Em Portugal, em Cannes e na Netflix. José Condessa vai ao “Conta-me” conversar com Manuel Luís Goucha.

Com o sucesso de “Rabo de Peixe”, o ator tem estado sob os holofotes em Portugal e fora. Este final de semana, vai ser o convidado de Goucha no “Conta-me”, programa de entrevistas da TVI. Por isso, reunimos algumas informações sobre “Zé” Condessa.

É um ator português. E é alfacinha. Nasceu em Lisboa, a junho de 1997, recentemente completando os 26 anos de idade. E, apesar de muito novo, já tem duas mãos cheias de anos de carreira.

No currículo, já passou pelo teatro, pelo cinema, pela televisão e, agora, pela plataforma de streaming da Netflix. O teatro foi o palco inicial, começando na Academia de Santo Amaro e frequentando também a Escola Profissional de Cascais.

A televisão é onde tem a lista mais extensa. Iniciou-se nas telas em 2014, na novela da TVI “Jardins Proibidos”, assumindo a personagem de “Rafael”. Seguiu depois para “Santa Bárbara”, também do quarto canal, e “Rainha das Flores”, da SIC. E não parou por aí.

Mas na televisão, não se manteve só em território nacional. Em 2020, ganhou um papel de destaque numa novela da TV Globo. Na emissora brasileira, participou na novela “Salve-se quem puder”, interpretando “Juan de La Piedra”. Com o sucesso que fez, foi até apelidado de “galã” e descrito pela imprensa brasileira como o “Cauã Reymond português”.

Antes de embarcar em “Rabo de Peixe”, protagonizou a série da RTP “O Crime do Padre Amaro”, onde contracenou com a namorada, Bárbara Branco. Na série da Netflix, encarnou a pele de “Eduardo”.

Em Cannes, chamou todas as atenções ao posar com Manuel Rios, Jason Fernández e George Steane. A ida até à cidade francesa foi pelo seu papel no filme ‘Estranha Forma de Vida’, realizado por Pedro Almodóvar.

José Condessa sempre quis ser ator, subindo aos palcos de teatro ainda novo. A paixão nasceu, cresceu e mantém-se. E não diminui. O ator não quer deixar Portugal, mas também não quer manter-se só por aqui, quer levar Portugal com ele.

Na entrevista que vai ao ar este domingo, às 17.00 horas, com Manuel Luís Goucha, muitas emoções e lágrimas rolaram. José revela qual é o s17eu maior medo e depois de toda a conversa, Goucha e toda a equipa ficaram maravilhados.