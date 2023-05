José Condessa elogia namorada, Bárbara Branco: “O melhor lugar do mundo”

O ator José Condessa elogiou a namorada, Bárbara Branco, nos cinco anos de namoro do jovem casal de atores.

Cinco anos de namoro. Os atores José Condessa e Bárbara Branco estão em festa, com o intérprete a elogiar o “colo” que recebe todos os dias da protagonista da novela da SIC “Flor sem Tempo”.

“Há cinco anos que este é o melhor lugar do mundo”, elogiou José Condessa, que gravou, recentemente, para a Netflix a série portuguesa “Rabo de Peixe”.

“Desde então temos partilhado a vida e sonhos. Um quinto da minha vida é contigo. E, se for para ser assim, sempre a melhorar, que venham muitos mais. Com amor, do teu Zé”.

O ator Marcantonio Del Carlo não ficou indiferente à partilha do colega: “Gente gira! Gente boa! Gente talentosa! Gente… só isso! Sem foguetes nem canas para apanhar!”

“Dois+Dois com D grande! Conheci o Zé ainda ‘pititi’ numa novela em que ele se estreava, mas já com o talento de um gigante. Ela, a Bárbara, vi no Teatro Experimental de Cascais e esporadicamente agora na novela da SIC. Que exemplo para a geração deles. Apreendam ‘gente’. São artistas e não estrelas de um firmamento que têm sempre os dias contados”, destacou Marcantonio Del Carlo.