José Condessa encanta no chuveiro: “Por que é que és tão lindo?”

José Condessa partiu para o Brasil para gravar a nova novela da TVI, “Cacau” e publicou imagens que seduziram os seguidores.

Uma equipa da TVI está a gravar a nova novela, “Cacau”, no Brasil e dois dos atores que viajaram têm aproveitado para captar as melhores imagens. Foi o que aconteceu com Diogo Amaral, que “apanhou” José Condessa, no duche, a refrescar-se.

“Amanhã isto já acaba (pode parecer mas estes dias não foram só isso, pelo contrário). Foto do menino @diogoamaral.oficial“, escreveu José Condessa nas redes sociais, que foi muito elogiado pelos seguidores, em particular por Fernanda Serrano: “Por que é que és tão lindo filho querido? Anda que Bucelas espera por ti!”, brincou a atriz, numa alusão à localidade na qual os interiores da trama são gravados.

José Condessa partilhou outras imagens com membros do elenco, na piscina, nas quais se pode ver, por exemplo, a protagonista de “Cacau”, Matilde Reymão.

O intérprete parece, desta forma, estar a atravessar um bom momento na sua vida profissional e pessoal, depois da separação da atriz Bárbara Branco – que, entretanto, retomou a sua vida amorosa ao lado de Vítor Silva Costa.

Em agosto passado, José Condessa falou sobre o tema ao site “Selfie”: “Tenho lido, em alguns sítios, que a nossa separação teve que ver com deslumbre da minha parte, o que não poderia estar mais longe da realidade. Tanto a Bárbara como eu sempre celebrámos os sucessos e conquistas profissionais um do outro. Desde jovens que fomos colegas na escola de teatro e, mais tarde, como colegas de profissão mantivemos sempre uma grande admiração mútua”, contou.

“Uma separação não é fácil nem para um lado, nem para o outro. Está tudo bem, e vive-se um dia de cada vez. Pessoalmente, atravesso um momento de renovação e de reconstrução, mas o foco está centrado em mim e no meu futuro. Iniciei agora um novo desafio na TVI e tenho ainda mais projetos para anunciar em breve!”, rematou José Condessa.