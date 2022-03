José Condessa assinala três anos de namoro com Bárbara Branco: “Apaixonei-me pela atriz que és”

José Condessa assinalou publicamente o terceiro aniversário de namoro com a atriz Bárbara Branco, com uma declaração de amor.

O ator está muito feliz por manter uma relação amorosa com a também atriz, com quem contracena na novela “Bem Me Quer”. Por isso, num dia de festa, no perfil de Instagram, o intérprete declarou-se à namorada.

“Três anos, Alor, Nada melhor que um palco para nos representar. Aqui crescemos lado a lado, juntos”, começou por escrever, referindo-se a uma peça de teatro em que surge juntos no palco.

“Apaixonei-me pela atriz que és, e comecei a amar-te depois pela mulher completa que percebi que tinha a meu lado”, confessou José Condessa. “Há muito para dizer, mas para que a pressa se temos tanto tempo pela frente, não é? Amo-te”, rematou.

Já Bárbara Branco afirmou, no respetivo perfil, que este namoro tem sido “a maior aventura”.