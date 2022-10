José Eduardo Moniz partilha vídeo de Manuel Luís Goucha a cantar

José Eduardo Moniz partilhou, esta sexta-feira, 28 de outubro, imagens de Manel Luís Goucha a cantar na época de Natal em 2010.

O diretor geral da TVI recuperou, durante a rubrica “Perplexidades”, do “Jornal das 8”, um “tesourinho” do apresentador do programa “Goucha” a interpretar uma canção há mais de dez anos.

“Eu a ‘cantar’, João Cotrim de Figueiredo a ‘casar’ com Teresa Guilherme. Foi no Natal de 2010. José Eduardo Moniz desenterrou o tesourinho. Perplexidades”, escreveu o comunicador.

Recentemente, Manuel Luís Goucha recordou um dos momentos mais delicados da sua vida. O apresentador lembrou, no formato “Goucha” (TVI), a altura em que a sua mãe esteve doente.

“A minha mãe teve uma fase há uns anos muito complicada e eu um dia – porque acho que a minha mãe é tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que inventei para ela para torná-la uma super mulher -, tive de a levar à casa de banho e desabei”, contou.