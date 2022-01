José Fidalgo partilha momentos únicos com a filha

José Fidalgo surpreendeu os internautas ao revelar nas redes sociais raras fotografias com a filha, Maria.

Apesar de discreto no que toca à vida pessoal, o ator partilhou no próprio Instagram, esta segunda-feira, 5 de abril, fotografias inéditas com a filha, que completou sete anos.

“Hoje, a minha princesa faz sete anos. Somos três. O Lourenço, Simão e eu. Estaremos sempre aqui para tomar conta da nossa menina bonita. Amo-te sempre”, pode ler-se na publicação de José Fidalgo, que mostra momentos descontraídos de Maria, na companhia do pai e do irmão, Lourenço.

Maria é fruto de uma relação antiga de José Fidalgo não assumida publicamente. O ator é também pai de Lourenço, de onze anos, da relação terminada com a empresária Fernanda Marinho.