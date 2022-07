José Fragoso, diretor da RTP, desmente Leonor Poeiras

José Fragoso, Diretor de Programas da RTP, desmentiu recentemente uma afirmação de Leonor Poeiras em tribunal no âmbito do processo que moveu contra a TVI.

A apresentadora, que interpôs um processo contra o canal de Queluz de Baixo por, alegadamente, ter sido dispensada sem qualquer fundamento, referiu na sala de audiência que teve uma conversa com José Fragoso, algo que o mesmo afirma não ser verdade.

Segundo a revista “TV 7 Dias”, Leonor Poeiras afirmou: “Não consegui trabalho na área e tentei, mas levei várias negas das televisões concorrentes. O José Fragoso disse que não podia fazer nada, porque eu estava em tribunal e ninguém ia pegar em mim agora”.

De seguida, o Diretor de Programas da RTP enviou um comunicado à mesma revista no qual desmente tal afirmação. “Fui surpreendido por uma publicação na vossa revista, que me atribui uma frase que terá sido dita em tribunal pela apresentadora de televisão Leonor Poeiras, no âmbito de um processo judicial: ‘O José Fragoso disse que não podia fazer nada, porque estava em tribunal e ninguém ia pegar em mim agora’. Quero desmentir ter falado alguma vez com a apresentadora sobre este assunto, razão pela qual esta frase só poderá ter sido inventada, nunca aconteceu”, frisou.

Recorde-se que Leonor Poeiras saiu do canal de Queluz de Baixo em 2020, depois de 17 anos de serviço. A comunicadora decidiu então processar a estação, o julgamento começou na passada quarta-feira, 29 de junho. Leonor Poeiras exige mais de um milhão de euros de indemnização para repor os subsídios que diz nunca terem sido pagos.