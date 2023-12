José Mata declara-se à namorada em dia especial: “Sou sortudo”

Panama Cook, namorada de José Mata, celebra o aniversário e o ator não deixou a data passar em branco.

No passado mês de setembro, José Mata afirmou que já não era um homem solteiro. “Já não estou solteiríssimo. Mas estou muito bem. Estou muito feliz”, disse, confirmando a relação com Panama Cook, cantora que participou no programa “The Voice”, na edição de 2019.

Esta terça-feira, 12 de dezembro, a artista comemorou o seu aniversário e o ator não deixou a data passar em branco, dedicando algumas palavras e imagens à companheira.

“Feliz aniversário, Panama. Eu sou o rapaz mais sortudo. Obrigado. Amo-te”, lê-se na legenda da partilha nas redes sociais.

A cantora não ficou indiferente e respondeu às palavras do amado. “Amor meu. Eu sou a sortuda! Amo-te tanto”, escreveu.