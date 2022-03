José Mata declara-se a Filomena Cautela, Benedita Pereira e Tiago Aldeia

José Mata declarou-se aos amigos e atores Filomena Cautela, Benedita Pereira e Tiago Aldeia depois da festa de aniversário da apresentadora da RTP.

O ator começou a trabalhar com os colegas de profissão na série “Morangos com Açúcar” (TVI), em 2004, e desde então, tem mantido uma amizade de longa data com os três intérpretes.

“Comecei a brincar a isto com eles. Nos ‘Morangos’. Hoje são meus amigos. Mesmo que fiquemos uns meses sem nos ver”, começou por referir, revelando de seguida ser um amigo “desleixado”.

“Sou um gajo ‘desleixado’ no que toca aos amigos. Devia ligar mais. Talvez com medo que um dia eles já não estejam lá. Faltam muitos aqui”, acrescentou o companheiro da atriz Isabela Valadeiro.

Face ao seu “desleixo”, José Mata fez questão de deixar claro o sentimento que nutre pelos amigos e agradecer o carinho: “Isto tudo para, em jeito de agradecimento, lhes dizer que os amo e gosto mais deles hoje do que gostava ontem. Isto para agradecer à Filomena Cautela por fazer questão de reunir as tropas nem que seja só uma vez por ano. Parabéns, Mena! Celebramos-te e celebramos a amizade. Daqui a 17 anos tiramos outra igual”