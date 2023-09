José Mata já não é um homem solteiro: “Estou muito feliz”

José Mata acabou com as dúvidas e revelou já não estar “solteiríssimo”. Na apresentação da grelha da SIC, o ator confessou estar apaixonado.

Alguns rumores rondavam José Mata e a possibilidade de este estar num relacionamento. Mas, as dúvidas cessaram. O ator confirmou à “Passadeira Vermelha” que já não faz parte do clube dos solteiros.

O rosto da SIC está numa relação com Panama Cook, que participou no programa “The Voice”, na edição de 2019.

“Já estamos noutro ponto. É o que te posso dizer. Já não estou solteiríssimo. Mas estou muito bem. Estou muito feliz”, revelou.

José Mata acrescentou ainda que: “Já se falou muito… Mas eu prefiro fazer as coisas de outra forma. Os palpites estão corretos. As coisas têm os seus tempos e timings. Muitas vezes as pessoas estão numa relação, mas não é um namoro. Só perdemos quando anunciamos coisas que ainda não são. Agora sim, mas com tempo… havemos de anunciar alguma coisa”.