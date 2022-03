José Mata e Júlia Palha falam sobre gravar cena mais íntima

José Mata e Júlia Palha falaram sobre a gravação de uma cena íntima que acontece entre as personagens Tomás Folgado e Fátima Neto no episódio de estreia de “A Serra” (SIC).

Os dois atores estiveram na conferência de Imprensa, que sucedeu a apresentação do primeiro episódio da nova aposta da SIC aos jornalistas, onde conversaram sobre dar vida à cena mais íntima de Tomás e Fátima.

“Quanto a estas cenas, são cenas como outras. Claro que tem que haver um a vontade que eu já tenho e está a ser muito bom contracenar com o José porque ele, além de um ator incrível, da sua entrega em cena, fora de cena está a tornar-se um amigo e é uma pessoa com quem gosto muito de estar e, portanto, acho que isso depois se reflete na cena”, disse Júlia Palha.

Já José Mata explicou a importância que tem a relação de amizade fora das gravações para que a cena corresse bem.

“Tem sido um prazer trabalhar com a Júlia. […] Nós não nos conhecíamos, era só ‘olá e tudo bem’. É muito importante esta relação que se cria com o par romântico, com a pessoa com quem contracenamos mais, com a pessoa com quem temos cenas mais delicadas, mais complicada, acho que é das coisas mais fundamentais. […] Estas cenas tornam-se mais fáceis porque nós fazemos por isso. E quando criamos uma relação fora do set que permita isso melhor ainda e depois o resultado sente-se”, concluiu.