José Mata partilha fotografia ao lado da nova namorada

Após ter confirmado ao programa “Passadeira Vermelha” que não estava solteiro, José Mata partilhou uma fotografia ao lado da namorada nas redes sociais.

O rosto da SIC está numa relação com Panama Cook, que participou no programa “The Voice”, na edição de 2019. Após ter confirmado a informação ao programa “Passadeira Vermelha”, José Mata já não esconde o amor.

O ator marcou presença na “Vogue Iconic Party” e publicou uma fotografia ao lado da amada nas redes sociais.

Quando falou ao programa da SIC, José Mata explicou que o anúncio de relacionamento estava para breve: “Já se falou muito… Mas eu prefiro fazer as coisas de outra forma. Os palpites estão corretos. As coisas têm os seus tempos e timings. Muitas vezes as pessoas estão numa relação, mas não é um namoro. Só perdemos quando anunciamos coisas que ainda não são. Agora sim, mas com tempo… havemos de anunciar alguma coisa”, disse, na altura.