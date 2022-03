José Mourinho partilha imagens nunca antes vistas da infância da filha Matilde

Uma excepção na habitual reserva da vida privada do treinador do Tottenham: José Mourinho mostrou imagens da filha na infância, que nunca tinham sido exibidas.

Desde o início da carreira de treinador que o técnico setubalense nunca quis que a vida profissional e os holofotes da fama se confundissem com a vida privada e, por isso, protegeu a família da Imprensa.

Mas, agora, o técnico dos ingleses do Tottenham abriu uma excepção e o “buraco” da fechadura ao mostrar imagens nunca antes vista da filha, Matilde.

O motivo foi a celebração dos 24 anos de vida da agora mulher. “A minha bebé faz 24 anos”, celebrou José Mourinho nas redes sociais.

Entre as imagens, inéditas, reveladas no perfil de Instagram do treinador, estão vários momentos a dois.

Destaque para a ternura entre pai e filha à beira da piscina, no centro de Londres ou a descer as escadas de um avião.

José Mourinho tem ainda outro filho fruto do casamento com Matilde Faria, José Mário.