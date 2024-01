José Pereira, ex-cunhado de Cristiano Ronaldo, junta-se à família Aveiro

Em noite de Ano Novo, José Pereira juntou-se ao clã Aveiro para celebrar. Nas redes sociais, posou ao lado dos dois filhos.

Na noite de Ano Novo, a família Aveiro juntou-se num luxuoso hotel no Funchal, Madeira, para celebrar a chegada de 2024. A noite contou com a presença do craque português, Cristiano Ronaldo, e da companheira, Georgina Rodríguez.

Além do concerto privado de Luan Santana, a festa também deu para esclarecer algumas “pontas soltas”. José Pereira, ex-marido de Katia Aveiro, juntou-se ao clã e posou sorridente ao lado dos dois filhos, frutos da relação com a irmã de Cristiano.

Recorde-se que Katia foi acompanhada do atual companheiro, Alexandre Bertolucci Jr., e declarou-se nas redes sociais: “E olha onde a gente chegou… Tudo o que a gente conquistou”, escreveu, citando parte do refrão da da música “Daqui Pra Sempre”, de Manu Bahtidão e Simone Mendes.