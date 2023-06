José Raposo almoça com as suas “princesas” e partilha o registo nas redes sociais

O ator José Raposo mostrou um momento em família durante um almoço com a mulher, Sara Barradas, e a filha Lua.

O amor que José Raposo tem pelos filhos é visível. O ator já partilhou nas redes sociais vários momentos com os filhos Miguel e Ricardo e com a pequena Lua, de quatro anos.

E, nesta quarta-feira, dia 21 de junho, mostrou mais um momento em família. Desta vez, com a companheira Sara Barradas e com a filha mais nova.

“Tertuliar com as minhas princesas é sonho tornado realidade! Esta é bem recente, foi em Lagos, no dia 1 de junho, no Restaurante Casa Baía, em frente à marina!”, começou por contar.

“A Lua é uma dádiva do universo que recebemos para nos transformarmos em gente carregada de felicidade!”, declarou-se.

Além deste momento, ontem, partilhou também um registo antigo de uma refeição com os filhos Miguel e Ricardo. “A melhor tertúlia é com os meus filhos! Com o meu Miguel e o meu Ricardo, em 5 de abril de 2021!”, escreveu.

José Raposo é pai de Miguel e Ricardo, frutos do casamento com Maria João Abreu, que faleceu há dois anos. O ator é ainda pai de Lua, de quatro anos, filha que tem em comum com a atual companheira Sara Barradas. De relembrar também que a atriz esteve recentemente de férias no Algarve com as “irmãs” da novela “Quero é Viver”, Rita Pereira e Joana Seixas.