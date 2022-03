José Raposo alvo da fúria da empresária Carla Matadinho: “Puseram-nos fora!”

O ator José Raposo está a ser alvo da ira da empresária Carla Matadinho. Tudo porque a produtora Yellow Star Company foi afastada da Casa do Artista, agora gerida pelo intérprete.

A Casa do Artista, agora gerida, entre outros, pelos atores José Raposo e Luís Aleluia, continua no centro da polémica, depois de a produtora Yellow Star Company, que produzia no local as suas peças de teatro, ter sido afastada.

“Ninguém percebe como é que fomos postos na rua, sem mais nem menos! Disseram-nos que iam mudar a dinamização do teatro, criando um teatro disponível para várias companhias”, referiu Carla Matadinho em declarações à revista “TV Guia”.

“Estás em março de 2022 e perguntas o que eles fizeram? Nada… Basta ver a lista de quem está na direção para perceber os interesses”, acrescentou a empresária. “O José Raposo nunca falou connosco. O Luís Aleluia e outra pessoa foi quem nos comunicou a saída… É frustrante!”, rematou a empresária, que deixou um último lamento, depois de seis anos de trabalho na área da cultura.

“A Yellow Star Company foi expulsa do teatro Armando Cortez, sem dó nem piedade! Puseram-nos fora!”