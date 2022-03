José Raposo assinala a última cena de Rogério Samora em “Amor, Amor” (SIC)

José Raposo recorreu às redes sociais para destacar a última cena de Rogério Samora em “Amor Amor”, na SIC, e assim prestar-lhe uma última homenagem.

O ator, de 58 anos, partilhou o vídeo da última cena protagonizada pelo intérprete, que perdeu a vida, esta quarta-feira, 15 de dezembro, e escreveu algumas palavras de pesar.

“‘Fazes parte dos loucos que amamos e nos fazem falta!’ como disse a Lucinda Loureiro: ‘Até sempre grande Rogério Samora’”, disse.

O artista, de 63 anos, perdeu a vida no hospital Amadora-Sintra, para onde tinha sido transferido para observações, após 150 dias em coma. Rogério Samora sofreu duas paragens cardiorrespiratórias, no verão, durante as gravações da trama “Amor Amor” onde dava vida a “Cajó”.

Desde a sua morte têm sido vários os rostos conhecidos que têm recorrido às redes sociais para dizer um último adeus ao ator. Conceição Queiroz, alegada namorada do intérprete, foi uma delas.