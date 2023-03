José Raposo celebra aniversário da filha mais nova

José Raposo é um pai “babado” e prova disso é a sua mais recente publicação no Instagram. O ator assinalou de forma carinhosa o aniversário da sua filha mais nova.

Lua, que nasceu da união de José Raposo e Sara Barradas, completou mais um ano de vida e o intérprete partilhou uma mensagem muito especial.

“Fez quatro anos! Hoje! Pode ser piroso parabenizarmos quem amamos nas redes, mas partilhar com o mundo este Amor Maior é coisa que me apetece, para que o mundo saiba que a minha ‘baianinha’ me faz ter vontade de amar a vida, porque ela existe…”, escreveu.

Recorde-se que José Raposo tem ainda dois filhos mais velhos, Ricardo e Miguel Raposo, frutos da relação que manteve com Maria João Abreu.