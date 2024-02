José Raposo celebra aniversário no Porto com amigos

O ator José Raposo celebrou mais um aniversário no Porto, num restaurante no qual juntou família e amigos.

E aí vai mais um: José Raposo fez 61 anos, e, no Porto, juntou amigos e familiares num restaurante para cantar os “parabéns”.

“Passei (o aniversário) com duas sessões da comédia ‘Trair e Coçar é Só Começar’ no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, tarde e noite, e depois fomos festejar (…)”, contou o artista nas redes sociais.

“O ano passado festejei também no Porto, com a mesma comédia no mesmo teatro! Estive com os colegas da peça, alguns amigos do Porto e de Lisboa, a família que pôde estar… e foi maravilhoso!”

“Obrigado pela presença de todos, e obrigado pelas dezenas de mensagens e telefonemas, a que não consegui responder pela logística do dia! (…) Um brinde à amizade e ao amor!”, rematou José Raposo.