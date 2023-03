José Raposo chora morte de Ruy Castelar: “Tive o privilégio de ser seu amigo”

José Raposo associou-se às centenas de figuras públicas que lamentaram a morte do radialista Ruy Castelar e republicou um texto de António Sala.

Dias de dor. José Raposo lamenta a morte de Ruy Castelar, histórico radialista, e republicou nas redes sociais um texto de homenagem de António Sala ao comunicador.

“Deixou-nos ontem o RUY CASTELAR. Grande profissional da rádio, de quem tive o privilégio de ser amigo!”, referiu José Raposo.

“O Ruy foi o último dos galãs de uma Lisboa que já não há, um simpático bonacheirão, amigo dos artistas, da noite e do Parque Mayer… e eu vou aqui reproduzir o texto que o amigo comum António Sala publicou, que define na perfeição o Ruy Castelar”.

“Partiu o meu bom Amigo e grande colega Radialista Ruy Castelar. Desde sempre o respeitei imenso. Quando comecei as minhas atividades na Rádio, já o Ruy era um nome consagrado que eu admirava e servia de referência. Foi o homem que mudou as noites da Rádio em Portugal. Deu vida às emissões noturnas, num país soturno em que as emissões de Rádio se silenciavam lá pelas 2 da madrugada, e quanto muito recomeçavam pelas seis ou sete da manhã […]”, escreveu António Sala.

“[…] As madrugadas da Rádio acendem uma vela ao homem que foi o pai dos seus primeiros passos e que lhes embalou o berço para serem adultas, como hoje o são.

Beijo fraternalmente as tuas filhas e netos, bem como deixo uma palavra de consolo e apreço às mulheres a quem tornaste a vida mais luminosa, na imensa escuridão das noites alfacinhas. Adeus querido Ruy, o céu contigo vai ficar bem mais divertido e feliz. Um beijo Mestre, e obrigado por teres contribuído na minha juventude, a eu amar a Rádio ainda com mais paixão. És um Amigo inesquecível”, concluiu António Sala.