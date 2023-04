José Raposo dá os parabéns ao filho Miguel

José Raposo deu aos parabéns ao filho Miguel, que completa mais um aniversário, com a publicação de um conjunto de fotos nas redes sociais.

Depois de ter celebrado, publicamente, o quarto aniversário de Lua, a filha em comum com a atriz Sara Barradas, José Raposo festejou os anos do filho Miguel, com um texto emocionado e muitas fotos antigas.

“E hoje é o dia do meu Miguel! O mesmo ser que hoje ilumina o espírito de quem com ele se cruza, fez-me sentir o que é andar por cá, pela primeira vez!”, referiu José Raposo.

“Quem conhece o meu filho sabe que todas as virtudes como ser humano e como artista que se lhe reconhecem são reais! E eu tenho esse privilégio de ser um pai mais que feliz por ter contribuído a gerar seres tais… Parabéns filhote, obrigado! Amo-te”, concluiu o ator.