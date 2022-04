José Raposo e o filho juntos em gravações de novo projeto

José Raposo e o filho, Miguel Raposo, mostraram-se “felizes” durante as gravações do novo projeto.

A família está de regresso às gravações. Um mês após a morte da atriz, o ex-marido e o filho mais novo da artista surgiram juntos nas gravações do filme “O Pai Tirano”, esta quinta-feira.

Jessica Athayde partilhou nas redes sociais um vídeo em que surgem “felizes”. “Temos aqui o rapozão e o rapozinho. Tão felizes, fofinhos”, brinca Jéssica Athayde.

Com José Raposo, Miguel Raposo e Jessica Athayde estava Diogo Valsassina e Igor Regalla, alguns dos atores que fazem parte do elenco do mais recente projeto da SIC.

De recordar que a atriz foi hospitalizada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência rutura de um aneurisma cerebral, após ter perdido os sentidos nas gravações de “A Serra”, novela da SIC.