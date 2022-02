José Raposo encanta fãs com imagem da família no parque

José Raposo é um pai e avô “babado” e, esta segunda-feira, 21 de fevereiro, derreteu os seus fãs ao partilhar uma imagem da sua família no parque.

O ator, de 59 anos, juntou a família e foi desfrutar de uma tarde no teatro e depois no parque. O intérprete teve ainda a oportunidade de ver a sua nora, Carolina Lobato, representar pela primeira vez.

“‘As Guardiãs da Carta’ é um maravilhoso espetáculo juvenil que conta a história da cidade do Barreiro através de uma viagem muito poética que cativa grandes e pequenos, onde o texto, as interpretações, a música, a encenação e todas as outras funções cénicas estão de parabéns!”, começou por dizer.

“A tarde de sábado dia 19 foi uma tarde de família, onde fui com a Lua, os meus netos Matias e Noah, os meus filhos Miguel e Ricardo e a minha nora Rita, ver a Carolina Lobato, namorada do Miguel, representar (e muito bem, foi a primeira vez que tive o prazer de a ver no palco!) com as suas colegas esta bela peça! Este grupo de teatro – ArteViva Companhia de Teatro do Barreiro – tem 42 anos de existência”, acrescentou.