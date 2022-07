José Raposo encanta seguidores com vídeos dos netos

José Raposo voltou a encantar os seus seguidores ao publicar dois vídeos novos protagonizados por Matias e Noah, os netos do ator.

Foi através do seu perfil de Instagram que o intérprete publicou os vídeos em que os filhos de Rita e Ricardo Raposo são os atores principais.

No primeiro, Noah, o neto mais novo, surge a explicar que um beijinho sem diminutivo “é um beijinho menos bom”.

“O meu Noah é uma coisa tão boa!”, escreveu o avô.

Já no segundo vídeo publicado por José Raposo é possível ver Matias a falar sobre os “Beatles”.

“E o meu Matias também é coisa muito boa!”, afirmou, para contextualizar. “Felizmente, os meus filhos são da geração que não escapa à importância do 25 de abril. Apesar de eu me orgulhar do facto do Matias mencionar os Beatles enquanto fala do tempo do fascismo, coisa que aprendeu com o avô do colega Miguel que foi à escola contar histórias da Revolução”.