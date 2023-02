José Raposo faz 60 anos e Sara Barradas elogia o ator

José Raposo faz 60 anos, esta sexta-feira, 3 de fevereiro, e a companheira, Sara Barradas, fez questão de celebrar a data com um testemunho repleto de elogios ao ator.

O intérprete completa mais um ano e, de forma a assinalar a ocasião nas redes sociais, a atriz deixou uma mensagem, com vários elogios ao aniversariante.”Ele faz anos. Ele que chega sempre atrasado. Ele que é preguiçoso. Ele que perde e parte os óculos todos. Ele que no verão só queima os braços e a cara porque não gosta de estar ao sol”, começou por escrever.

“Ele que adora pessoas interessantes e cultas. E que adora artistas. Ele que adora os mais velhos. Ele que adora bebés e crianças. Ele que ama fazer teatro. Mas gosta pouco de trabalhar. Ele que é dos melhores e mais versáteis atores que Portugal tem”, prosseguiu.

“Ele que adora música. Ele que adora comer. Ele que adora doces. Ele que só vê o lado positivo de tudo. Ele que tem esperança. Ele que tem muita calma. Ele que é um conciliador. Ele que é muito sensível. Ele que é um pai extremamente amoroso”, frisou.

“Ele que me deu a melhor filha do mundo. Ele que ama os filhos mais do que qualquer outra coisa. Ele que me ama como ninguém amou. Ele festeja mais uma volta ao sol e eu estou feliz por continuar a testemunhar isso”, rematou.