José Raposo faz homenagem a Ruy de Carvalho no dia em que o ator celebra 96 anos

Ruy de Carvalho completou 96 anos, data que não foi esquecida por alguns colegas de profissão que nas redes sociais prestaram homenagem.

José Raposo foi um dos rostos conhecidos que recorreu ao seu perfil de Instagram para assinalar o aniversário do veterano.

“Hoje faz 96 anos um dos maiores representantes de todos os tempos da arte de representar: Ruy de Carvalho! Parabéns, Ruy!”, começou por escrever.

“E sabem como vai festejar o seu dia de aniversário? Nas tábuas, onde há 80 anos fez e faz felizes os milhões de privilegiados que o veem! Faz a peça ‘A Ratoeira’, no Coliseu do Porto! E conjuga esta com outra peça, ‘Ruy, a História Devida’, que estará em Lisboa no auditório do Taguspark! Que a sua existência permaneça inspiradora para todos nós, obrigado por tudo enorme Ruy!”, afirmou ainda José Raposo.

Recorde-se que, recentemente, Ruy de Carvalho e Eunice Muñoz foram homenageados com uma estátua em Oeiras.