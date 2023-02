José Raposo lembra pai com uma fotografia antiga: “Tratou a vida com amor”

José Raposo lembrou, esta quarta-feira, 1 de fevereiro, o pai com uma fotografia antiga publicada nas redes sociais no dia em que o progenitor completaria 87 anos.

O ator recorreu ao perfil de Instagram para recordar o familiar, que morreu há dez anos, com uma mensagem repleta de elogios.

“Valdemar José Balau Raposo. É o meu pai. Que muito me amou e que muito amo. Hoje é o dia em que nasceu. Há 87 anos, em Pontével. Morreu há dez. Tentá-lo-ei imitar sempre, tratou a vida com amor”, frisou.

Na secção de comentários, a companheira de José Raposo, Sara Barradas, reagiu à publicação com vários emojis de coração.

O ator mantém uma relação amorosa com Sara Barradas, da qual nasceu a filha Lua. Por sua vez, o intérprete também é pai de Miguel e Ricardo, fruto do antigo relacionamento com Maria João Abreu, que morreu em 2021.