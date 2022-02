José Raposo sobre o pai: “Herdei-lhe o dom do teatro e da representação”

José Raposo recordou, esta terça-feira, 1 de fevereiro, o pai, Valdemar, de forma emotiva, referindo ter herdado do progenitor o “dom do teatro e da representação”.

No dia em que o seu pai completaria 86 anos, o ator, de 58 anos, confessou, no perfil de Instagram, que tem inveja de não ter herdado o dom da poesia. No entanto, ficou com o da representação.

“O meu pai foi um poeta. Um poeta popular. Amava a poesia… a nossa prenda de aniversário era sempre um seu poema… E tenho a frustração de não lhe ter herdado esse dom! Mas herdei-lhe o dom do teatro, da representação, em que ele foi mestre nos palcos amadores!” contou.

“Foi ele quem me apresentou esta paixão de vida! Herdei-lhe também o respeito pelo ser humano… mas o meu pai foi bom homem demais! Faria hoje, dia 1 de fevereiro, 86 anos! Obrigado por tudo, pai! Muitas, muitas saudades, e muito, eterno amor”, acrescentou.

Fora dos palcos, José Raposo integra a nova direção da Casa do Artista, ao lado de atores como Luís Aleluia.