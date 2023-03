José Wallenstein recorda irmãos: “A minha mãe agarrou-me os pulsos… não sei se teria matado um deles”

José Wallenstein foi o mais recente convidado do “Alta Definição”, de Daniel Oliveira, na SIC, e fez algumas confissões sobre a infância.

O ator disse, em entrevista a Daniel Oliveira, que quando descobriu, na infância, que tinha dois irmãos, poderia ter acontecido uma tragédia, por causa dos ciúmes.

“Invadiram-me o meu espaço afetivo de uma maneira brutal. Podia ter-me tornado num criminoso porque teve um tal impacto em mim…” começou por admitir o ator de “Flor Sem Tempo”, para recordar um episódio marcante. “Um dia que estava com eles com um mês ou dois, entrei no quarto com uma tesoura e estava a escolher qual é que matava primeiro…”

Valeu, na altura, a intervenção pronta da mãe. “Felizmente, agarrou-me no pulso e perguntou-me o que é que eu estava a fazer. Não sei se não teria matado um deles“, admitiu a Daniel Oliveira.

José Wallenstein abordou, ainda, a perda do filho, Simão. “Morreu com cinco meses, porque metade das crianças que nasciam com Trissomia 21, dados de 1986, tinham um problema cardíaco associado e acabavam por falecer. Foi o caso do Simão”, lamentou.