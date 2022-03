Judite de Sousa desfruta de férias na neve

Judite de Sousa embarcou numa viagem até aos Alpes Franceses, no início desta semana, para aproveitar alguns dias de descanso.

A jornalista, ex-profissional da TVI, fez uma pausa na estância de esqui de Courchevel, na França, e, na conta oficial de Instagram já partilhou as primeiras fotografias no destino escolhido para a primeira viagem do ano 2020.

Recorde-se que, no passado mês de novembro, Judite de Sousa anunciou a saída da TVI, a estação na qual esteve durante oito anos, altura em que se transferiu da RTP com José Alberto Carvalho.

Apesar da especulação de que uma alegada depressão estaria na origem do abandono da estação de Queluz de Baixo, a jornalista desmentiu.

