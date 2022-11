Judite Sousa comenta entrevista de Cristiano Ronaldo sobre Manchester United: “Está no seu direito”

Judite Sousa recorreu às redes sociais para reagir à entrevista que Cristiano Ronaldo deu a Piers Morgan.

De lembrar que o craque português arrasou o Manchester United, revelou sentir-se traído pelo clube e confessou não ter respeito pelo treinador dos Red Devils.

“A liberdade de expressão. Cristiano Ronaldo decidiu dar uma entrevista e comunicar. Está no seu direito. Nas sociedades contemporâneas, há duas formas das figuras de primeira linha comunicarem: através das suas redes sociais ou através de uma entrevista televisiva”, confessou por escrever Judite Sousa.

“Neste caso foi ao The Sun, sob condução do Piers Morgan (um ex ativo da CNN Internacional), mas registada em vídeo. Apesar das múltiplas plataformas comunicacionais proporcionadas pela Internet, a televisão mantém-se como o principal veículo para efeitos de comunicação”, continuou.

“Recordo que foi numa entrevista televisiva que George Marchais anunciou o fim do Partido Comunista Francês tal como era designado – PCF. De igual modo, foi numa entrevista televisiva que Paulo Rangel assumiu a sua homossexualidade. Os exemplos são múltiplos. O que disse Ronaldo? Disse que o Manchester United o traiu. É o que ele sente. Disse que não respeita o técnico do MU porque ele também não o respeita a si”, acrescentou.

“É o que ele sente. Quanto à questão dos 37 anos de Ronaldo, alguns que se pronunciam sobre o tema são os mesmos que acham que jornalistas nascidos (as) na década de 50 podem trabalhar mas se tiverem nascido na década de 60 já não podem. Pensem nisto”, rematou.