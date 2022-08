Judite Sousa: “Conhecer outros povos é uma das experiências mais enriquecedoras”

Após estar de volta dos Emirados Árabes Unidos, Judite Sousa confessou que conhecer outras culturas é das experiências mais enriquecedoras.

A jornalista esteve uns dias de férias longe de Portugal. Depois do seu regresso a Lisboa, a também “pivot” fez uma reflexão, no perfil de Instagram, sobre as viagens que já fez.

“Viajar, conhecer outros povos e culturas é uma das experiências mais enriquecedoras que vivencio”, começou por confessar. “Foi sempre assim e assim será com saúde, é claro”, acrescentou.

Contudo, Judite Sousa admitiu que é sempre “reconfortante” voltar ao país. “É sempre reconfortante voltar ao nosso cantinho, ao conforto e tranquilidade deste nosso Portugal”, afirmou.

No final, a jornalista deixou uma promessa aos seguidores: “Retirada do jornalismo e da televisão, manterei de ora em diante os vínculos emocionais com os meus 136 mil seguidores na plataforma Instagram”.

Recorde-se que Judite Sousa anunciou a sua saída da CNN Portugal nas redes sociais e desde então as polémicas não têm parado.