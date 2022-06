Judite Sousa defende José Rodrigues dos Santos: “Estar no topo é um lugar perigoso”

Judite Sousa saiu, esta quinta-feira, 23 de junho, em defesa de José Rodrigues dos Santos depois de o jornalista ter sido “atacado” nas “estradas da morte”.

A jornalista da CNN Portugal defendeu o amigo das críticas por ter sido o próprio a dar a notícia no “Telejornal” de que um dos seus romances vai ser adaptado a um projeto de ficção.

“O José Rodrigues dos Santos está a ser ‘atacado’ nas ‘estradas da morte’ por ter sido ele a noticiar que um dos seus romances vai ser adaptado a televisão. Agora, é o Zé! Foi ele que deu a notícia porque era ele que estava escalado para apresentar o ‘Telejornal’. E depois? Qual é o tema? A resposta é: inveja. A última palavra de Camões nos ‘Lusíadas’”, disse.

“O JRS é um dos jornalistas mais completos que conheço. Excelente repórter. Excelente enviado especial; entrevistador; pivot; moderador de debates; ‘anchor’ das noites eleitorais. Não precisa da RTP para nada; a RTP é que precisa dele. E só não é líder de audiências às 20 horas porque o ‘TJ’ tem 60 minutos porque se tivesse 90, e fosse competitivo, a conversa seria outra”, prosseguiu.

Seguiram-se os elogios ao jornalista: “Trabalhou na BBC. Foi diretor de Informação. É professor catedrático de comunicação com uma tese sobre correspondentes de guerra. A juntar a isso, é um romancista de sucesso. Está traduzido em mais de 30 países. É há seis anos o escritor estrangeiro mais lido em França. Quando chegou à Bulgária para apresentar um dos seus livros, tinha no aeroporto à espera a mulher do primeiro-ministro que era sua leitora. Em Portugal, que eu saiba, nunca recebeu um prémio pelo seu trabalho como escritor. Nem faz parte da ‘elite’ que vai a Belém. Realmente, como se diz na série da Netflix ‘O voo do pássaro’ estar no topo é um lugar muito perigoso”, concluiu.