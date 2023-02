Judite Sousa em entrevista a Daniel Oliveira: “Estou cada vez pior”

Judite Sousa esteve à conversa com Daniel Oliveira no programa “Alta Definição” e emocionou-se ao falar da morte do filho.

A jornalista foi a mais recente convidada do programa do diretor e apresentador da SIC. Falou do seu novo livro, “Pedaços de Vida”, e lembrou a morte do filho, André Sousa Bessa.

“Sofro cada vez mais. Os meus amigos dizem: ‘Parece que estás cada vez pior’. É verdade, estou cada vez pior, porque eu agora estou naquela fase em que vejo os amigos do meu filho com os seus filhos. Eu nunca irei ser avó!”, lamentou.

“(a dor) Não passou. Eu sofro mais hoje do que sofria há oito anos. Esta dor é uma dor que não é atenuável”, acrescentou na conversa com Daniel Oliveira.